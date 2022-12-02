الرشيد يحذر الموظفين الحكوميين من

2022/12/02 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر مصرف الرشيد، اليوم الجمعة، موظفي الدوائر الحكومية كافة من عصابات تدعي ارتباطها بالمصارف الحكومية تقوم بسرقة الرواتب.

وذكر بيان للمصرف تلقته (بغداد اليوم) ان "مصرف الرشيد يحذر موظفي الدوائر الحكومية كافة من عصابات تدعي ارتباطها بالمصارف الحكومية تقوم بسرقة الرواتب خلال ارسال مسجات باضافة مبلغ مالي للرصيد طالبين تزويدهم بالرقم السري الذي يمكنهم من سرقة الراتب".

واكد انه "لا علاقة للمصرف بذلك وضرورة عدم اعطاء الرقم السري لاي شخص".

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