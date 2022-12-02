الاطاحة بـ38 مبتزاً أحدهم ساوم مواطناً مقابل 50 مليون دينار

2022/12/02 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 38 مبتزاً أحدهم ساوم شخصاً على شخصاً بمبلغ 50 مليون دينار في العاصمة بغداد وعدة المحافظات.

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