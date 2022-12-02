2022/12/02 | 14:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت السلطات البيلاروسية اليوم الجمعة أن عناصر من حرس الحدود والجيش اعترضت طائرة استطلاع بدون طيار كانت متجهة من أوكرانيا إلى عمق أراضي بيلاروس.وقالت لجنة الحدود البيلاروسية في بيان لها: “تم إجبار طائرة بدون طيار أخرى على الهبوط قرب الحدود مع أوكرانيا.أمس، في 1 ديسمبر، عثر حرس الحدود البيلاروسي، مع جنود […]

ظهرت المقالة بيلاروس تعترض مسيرة تجسس قرب الحدود جاءت من جهة أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيلاروس تعترض مسيرة تجسس قرب الحدود جاءت من جهة أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيلاروس تعترض مسيرة تجسس قرب الحدود جاءت من جهة أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).