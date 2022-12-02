الكشف عن النسخة الجديدة من القاذفة الشبح بي 21 رايدر

2022/12/02 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية رغبتها في الحصول على ما لا يقل عن مئة نسخة من القاذفة الاستراتيجية الشبح الجديدة “بي واحد وعشرون رايدر”.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم القوات الجوية الأميركية آن ستيفانيك قبيل الكشف عن القاذفة الجديدة في كاليفورنيا والتي يمكن تشغيلها بلا طاقم والقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى بالإضافة إلى استخدام أسلحة تقليدية.

وأكدت ستيفانيك ان ” بي واحد وعشرون رايدر” ستشكل العمود الفقري لقوات الولايات المتحدة القاذفة في المستقبل بفضل نطاقها وقدرتها على اختراق البيئات الأكثر صعوبة والوصول إلى أي هدف في العالم.

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