اهم ما نُوقش في اجتماع الرئاسات الثلاث

2022/12/02 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

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شددت الرئاسات الثلاث على ضرورة تشريع قانون الموازنة وتعزيز إجراءات حفظ المال العام ومكافحة الفساد وأهمية المضي في إجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الرئاسات الثلاث في بغداد وتم فيه بحث مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد وسبل دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وبما يؤمّن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشددت الرئاسات الثلاث على ضرورة توحيد الخطاب السياسي على المستويين المحلي والدولي واهمية تشريع القوانين التي تم التفاهم عليها في الاتفاق السياسي وضمن المُدد المحددة لها.

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