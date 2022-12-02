مجلس الأمن القومي التركي: لن نتسامح مع أي تهديد على الحدود

2022/12/02 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مجلس الأمن القومي التركي ان تركيا لن تتسامح بأي شكل من الأشكال بشأن استهداف قوات أمنها من الجانب السوري.

وجاء التأكيد في بيان أصدره المجلس عقب انتهاء اجتماع له برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة وذكر فيه ان المجلس تلقى إحاطة بشأن العمليات العسكرية المستمرة خارج تركيا وداخلها ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا والعراق مشددا على انه سيتخذ الخطوات اللازمة لعدم السماح بوجود أي تنظيم إرهابي على الحدود.

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