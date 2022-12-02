2022/12/02 | 14:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ST3KF-1NNW4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يواجه عدة تحديات في ملف السياسية الخارجية ابرزها الوساطة بين ايران والسعودية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يواجه عدة تحديات في ملف السياسية الخارجية ابرزها الوساطة بين ايران والسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).