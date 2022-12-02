السوداني: البرنامج الوزاري يرعى حقوق جميع المكوّنات ومنها المكوّن المسيحي

2022/12/02 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أنّ البرنامج الوزاري للحكومة يرعى حقوق جميع المكوّنات ومنها المكوّن المسيحي، فيما اشار الى ان الحكومة ستعمل على تسريع الجهود لإعادة إعمار المناطق المتضررة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، وفداً من اتحاد الكلدان الدولي برئاسة السيد سالم يونو"، مبيناً أن "السوداني أكّد أنّ المسيحيين مكوّن أصيل في العراق، وهم جزءٌ لا يتجزّأ من بنية الشعب العراقي".

واضاف أن "السوداني أشاد بالوقفة الشجاعة لمسيحيّي العراق وتضحيات أبنائهم أثناء الحرب ضدّ عصابات داعش الإرهابية"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء اشاد بأعضاء الوفد لرغبتهم الجادّة في خدمة العراق سياسياً واقتصادياً وعلى المستوى الدولي".

واشار السوداني بحسب البيان الى أن "البرنامج الوزاري للحكومة، يرعى حقوق جميع المكوّنات ومنها المكوّن المسيحي، وستعمل الحكومة على تسريع الجهود لإعادة إعمار مناطقهم ودور العبادة فيها، التي تهدّمت بسبب داعش الإرهابي".

وتابع أنه "من جانبه، شكر رئيس وفد اتحاد الكلدان الدولي سالم يونو رئيس مجلس الوزراء، وعبّر عن دعمهم للحكومة في برنامجها وخططها، وكلّ ما من شأنه أن يحقق الاستقرار للعراق ويؤمّن الحياة الكريمة لجميع مكوناته"، وفقا للبيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

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