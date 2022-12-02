2022/12/02 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: djTy3SkuLeA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كافيرو: تركيا لن تنتظر الضوء الاخضر من واشنطن للتقدم عسكريا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كافيرو: تركيا لن تنتظر الضوء الاخضر من واشنطن للتقدم عسكريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).