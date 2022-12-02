2022/12/02 | 14:50 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: EbM7Q2nsejs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قاذفة بي-21 "الشبح الجديدة" تستعد للالتحاق بسلاح الجو الأميركي | الشرقية نيوز) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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