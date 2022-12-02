حددت موعدها.. الرئاسات الثلاث تؤكد ضرورة إجراء انتخابات مجالس المحافظات

2022/12/02 | 14:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد اجتماع للرئاسات الثلاث، ضرورة

المضي في إجراء انتخابات مجالس

المحافظات العام المقبل.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن

"الرئاسات الثلاث عقدت الخميس في قصر

السلام ب‍بغداد اجتماعاً ضم رئيس

الجمهورية

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