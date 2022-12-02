بواسطة مسيرة.. قصف تركي يطال منطقتين في السليمانية

2022/12/02 | 14:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمنى، الجمعة، بقصف مسيرة

تركية منطقتين في السليمانية.

وقال المصدر في ان"مسيرة تركية قصفت

هدفين شرق السليمانية تابعين لحزب

العمال الكردستاني وسط انباء اولية عن 3

مصابين".

واضاف، ان "القصف ا

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