الكرد الفيليون ينتقدون اجراءات وزارة الداخلية: لسنا اجانب نحن عراقيون

2022/12/02 | 14:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الامين العام للرابطة العالمية

للكرد الفيلين، الجمعة، الاجراءات

المتبعة في وزارة الداخلية باعتبار

الكرد الفيليين "اجانب" بالعراق، حيث لا

زال المواطن من الكرد الفيليين يراجع

شعبة "الاجانب" في دائر

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