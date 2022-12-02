2022/12/02 | 15:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى البيت الأبيض، تحدث هو والرئيس الأمريكي جو بايدن، بصورة مكثفة عن حرب روسيا في أوكرانيا.في الوقت الذي تحدث فيه فيل ماتينغلي مراسل CNN في تقريره المصور عما قاله بايدن عن لقائه المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال لقائه ماكرون في البيت الأبيض.. هذا ما قاله بايدن عن لقاء محتمل مع بوتين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال لقائه ماكرون في البيت الأبيض.. هذا ما قاله بايدن عن لقاء محتمل مع بوتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).