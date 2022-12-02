2022/12/02 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تقنية الـ”VAR” غيرت مسار المباراة، الخميس، بين اليابان وإسبانيا، وبسببها خرجت ألمانيا من المونديال، فقد ألغى الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز الهدف الذي سجلته اليابان في شباك إسبانيا في البداية، لكن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ألغت أهدافا وأنصفت منتخبات بالمونديال..



دور الـ”VAR” في عالم كرة القدم المركز الخبري الوطني.

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