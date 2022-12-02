2022/12/02 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت وزارة التربية، اليوم الجمعة، بشأن تقويم وموعد امتحانات نصف السنة في المدارس. وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق في تصريح صحفي ، إنه “لا يوجد حتى الآن تقويم وموعد رسمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية توضح بشأن موعد امتحانات نصف السنة في المدارس المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية توضح بشأن موعد امتحانات نصف السنة في المدارس) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية توضح بشأن موعد امتحانات نصف السنة في المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).