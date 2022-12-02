بعد الطرود المفخخة.. سفارات أوكرانية تتلقى

2022/12/02 | 15:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، الجمعة، أن عدة سفارات أوكرانية في الخارج تلقت "طرودا دموية" تحتوي على عيون حيوانات، بعد إرسال سلسلة من الطرود المفخخة لمقار في إسبانيا من بينها سفارة أوكرانيا في مدريد.

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