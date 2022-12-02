توصيل مليار شخص بشبكة 5G بحلول نهاية العام

2022/12/02 | 15:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صرحت شركة إريكسون لصناعة معدات الاتصالات في أحدث تقاريرها المتعلقة بالاتصالات أن مليار مشترك لاسلكي حول العالم سيتم توصيلهم بشبكة 5G بحلول نهاية العام.

هذا الرقم لا يزال بعيداً عن الرقم الذي حققته شبكة 4G، والذي نما إلى حوالي 5 مليارات مشترك في عام 2022.



لكن إريكسون تتوقع أن نمو 4G سيبلغ ذروته في نهاية العام، في سباقه المحموم مع 5G.

في أمريكا الشمالية، حيث أعلنت شركات الاتصالات تفوق 5G على مدار السنوات الثلاث الماضية، سيستخدم حوالي 35% من مشتركي الهاتف المحمول، شبكة 5G في نهاية عام 2022.

وسيصل متوسط ​​نطاق 5G إلى 80% من سكان الولايات المتحدة.



يوفر النطاق المتوسط ​​بقعة رائعة من التغطية الواسعة ويتميز بكونه أسرع من سرعات LET.

وأشار تقرير إريكسون إلى ارتفاع أسعار نقاط 5G في أوروبا الغربية إلى حد كبير، حيث من الشائع رؤية خطط لاسلكية مقسمة إلى مستويات سرعة مختلفة.



لكنها ليست ممارسة منعزلة، حيث تقول إريكسون إنه من بين شركات الاتصالات التي تقدم 5G على مستوى العالم، هناك 25% ممن يتقاضون أسعاراً مرتفعة بنسبة 40% على 5G.

في الولايات المتحدة، تشتمل جميع شركات الاتصالات اللاسلكية الرئيسية الثلاث على اتصال 5G في جميع خطط البيانات غير المحدودة الخاصة بها، وبالتالي يمكنها الادعاء بعدم فرض رسوم على 5G.



ولكن هذا ليس صحيحاً تماماً في جميع المجالات، ففي شركة فيرجن، تحتاج إلى خطة غير محدودة “مميزة” للوصول إلى شبكة 5G متوسطة النطاق، في حين أن خططها غير المحدودة الأرخص تقتصر على سرعات أبطأ.

تشتمل “تي موبايل” على شبكة 5G متوسطة النطاق في جميع خططها غير المحدودة ولكن الأشخاص الذين لديهم خطة “إسينشالز” الأساسية البالغة 60 دولاراً أمريكياً شهرياً يحصلون دائماً على سرعات أبطأ عندما تكون الشبكة مزدحمة.



أما أولئك الذين يدفعون 85 دولاراً شهرياً يحصلون على بيانات متميزة غير محدودة، دون حدوث أي بطء عند ازدحام الشبكة.

ومن المتوقع انتشار المزيد من نقاط 5G في المزيد من الأماكن في العالم في عام 2030، وفق ما أورد موقع “ذا فيرج” الإلكتروني.

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