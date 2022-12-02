صادرات العراق النفطية في نوفمبر تنخفض بنسبة 5%.. وخسارة اكثر من 131 مليون دولار

2022/12/02 | 15:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

انخفضت صادرات العراق النفطية خلال تشرين الثاني المنصرم بنسبة 5% مقارنة بتشرين الاول، فيما انخفضت الايرادات بنسبة 11%، فيما جاء هذا الانخفاض بالايرادات بفعل انخفاض سعر برميل النفط فضلا عن انخفاض صادرات العراق النفطية، وبواقع نحو 5 ملايين برميل فقدها العراق من صادراته في تشرين الثاني.

وقالت وزارة إنه “بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (99) مليونا (867) الفا و(946) برميلاً ، بايرادات بلغت (8.231) مليار دولار، خلالشهر تشرين الثاني الماضي.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (97) مليونا و(204) الفا و (696) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و( 363) الفا و( 20 ) برميلا.



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واوضحت ان “معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت (3) مليون و(329) الف برميل في اليوم، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (82.417 ) دولاراً”.

وبالمقارنة مع شهر تشرين الاول، فلقد كانت الصادرات الكلية (104) ملايين و(831) ألفاً و(120) برميلاً، بإيرادات بلغت (9.258) مليارات دولار

وكان معدل الكميات اليومية بلغت (3) ملايين و(382) ألف برميل في اليوم وبسعر (88.31 ) دولاراً.

من هنا يتبين ان صادرات النفط اليومية في نوفمبر، كان اقل من اكتوبر بواقع 53 الف برميل يوميا فقدها العراق، وربما جاء هذا بفعل انخفاض انتاج العراق بواقع 220 الف برميل يوميًا وفق اتفاق اوبك.

وفقد العراق وفق ذلك، 4.3 مليون دولار يوميًا، او اكثر من 131 مليون دولار خلال شهر نوفمبر بفعل نقصان التصدير بواقع نحو 5 ملايين برميل.

فيما بلغت خسارة العراق الاجمالية 1.027 مليار دولار مقارنة باكتوبر نتيجة انخفاض اسعار النفط والتصدير على حد سواء.

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