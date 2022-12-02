روسيا تسقط طائرتين حربيتين لأوكرانيا في دونيتسك الشعبية

2022/12/02 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها أحبطت الهجمات التي حاول الجيش الأوكراني شنها على عدة محاور خلال اليوم الماضي، كما أنها أسقطت طائرتين حربيتين اوكرانيتين في سماء جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي تابعته (بغداد اليوم) إن "طائرة مقاتلة روسية أسقطت طائرة "ميغ-29" للعدو في منطقة بلدة أوكرانيكا في جمهورية دونيتسك، مضيفة أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة "سو-25" أوكرانية في منطقة بلدة نيكولسكويه في دونيتسك أيضا، بينما تم إسقاط 7 طائرات مسيرة في مناطق متفرقة خلال يوم".

وذكر أن "الوحدات الأوكرانية تكبدت خسائر في الأفراد والمعدات خلال محاولات هجوم فاشلة على عدة محاور، حيث خسرت أكثر من 50 جنديا ودبابتين على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، وأكثر من 100 جندي بين قتيل وجريح، إضافة إلى دبابتين، على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، كما استسلم هناك 11 جنديا أوكرانيا".

وعلى محور جنوب دونيتسك تم القضاء على ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا ودبابة واحدة.

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