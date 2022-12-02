2022/12/02 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

خفّفت عدّة مدن في الصين القواعد الصارمة لمكافحة كورونا، الجمعة، في ظلّ احتجاجات غير مسبوقة شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة للمطالبة بإنهاء القيود وبمزيد من الحريات، بالتزامن مع تسجيل معدلات مرتفعة من الإصابة بالفيروس.

وامتدّ الغضب والإحباط الصيني من موقف بكين المتشدّد بشأن مكافحة الوباء إلى شوارع البلاد في نهاية الأسبوع الماضي، في تحرّكات على نطاق لم تشهده البلاد منذ عقود.

في أعقاب ذلك، بدأت عدّة مدن في تخفيف القيود الصحية، عبر التخلّي عن الفحوصات اليومية الجماعية التي صارت أساسية في ظلّ سياسة "صفر كوفيد".

واعتباراً من، الجمعة، لن تطلب مدينة تشنجدو (جنوب غرب) نتيجة اختبار سلبية حديثة لدخول الأماكن العامة أو ركوب مترو الأنفاق، ولكن فقط تصريحاً صحياً يؤكد أنّ الأشخاص لم يزوروا منطقة "عالية الخطورة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد احتجاجات غير مسبوقة.. الصين تخفف قيود كورونا في بعض المدن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد احتجاجات غير مسبوقة.. الصين تخفف قيود كورونا في بعض المدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).