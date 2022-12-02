2022/12/02 | 15:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لحظات طريفة التقطتها الكاميرات، قاطع طفل يبلغ من العمر أربع سنوات الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما أثناء إلقائه كلمة أمام حشد خلال تجمع انتخابي في مدينة أتلانتا الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد رد فعل باراك أوباما عندما قاطعه طفل أثناء خطاب له) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد رد فعل باراك أوباما عندما قاطعه طفل أثناء خطاب له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).