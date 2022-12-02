السوداني والعامري يؤكدان أهمية إسناد الحكومة وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية

2022/12/02 | 15:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني ورئيس تحالف الفتح هادي

العامري، اليوم الجمعة، على أهمية

إسناد الحكومة في المضيّ بتنفيذ

المشاريع الإستراتيجية والمهمّة للبلد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

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