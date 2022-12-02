السوداني: البرنامج الوزاري للحكومة يرعى حقوق جميع المكوّنات

2022/12/02 | 15:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الجمعة، أن البرنامج

الوزاري للحكومة يرعى حقوق جميع

المكوّنات.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، أن "رئيس مجلس

الوزراء محمد

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