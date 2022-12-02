غيوم مصحوبة بأمطار.. طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق

2022/12/02 | 15:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الجمعة، توقعاتها لحالة الطقس للأيام

الأربعة المقبلة، فيما توقعت أمطاراً

شمال البلاد وصحواً وغائماً جزئياً في

الوسط والجنوب.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "طقس يوم غد

السبت

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