فريق تحقيق أممي: داعش ارتكب جرائم حرب في العراق

2022/12/02 | 15:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة، في تقرير نشر الخميس، إن...

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