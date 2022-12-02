2022/12/02 | 15:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس تحالف الفتح هادي...

ظهرت المقالة السوداني والعامري يؤكدان دعم إجراءات الحكومة في محاربة الفساد وفق القانون أولاً على المسلة.

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