2022/12/02 | 15:47 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفجير داخل مسجد في كابل خلال الصلاة يقتل شخصين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/02 | 15:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير داخل مسجد في كابل خلال الصلاة يقتل شخصين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير داخل مسجد في كابل خلال الصلاة يقتل شخصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).