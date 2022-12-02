2022/12/02 | 15:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تؤدي الاحتجاجات الدائرة في إيران منذ ثلاثة أشهر إلى سقوط نظام الملالي، وقد لا تؤدي إلى ذلك، لكنها بالتأكيد نجحت في تعرية هذا النظام وتدمير الصورة التي حرص على تشييدها وتقديمها لشعوب المنطقة طوال الأربعين عاما الماضية.

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