2022/12/02 | 15:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على المفاوضات من أجل تأمين مصالح روسيا، لكن إيجاد أساس متبادل للمحادثات صعب، لأن الولايات المتحدة لا تعترف “بالأراضي الجديدة” في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوتين يرد على دعوة بايدن بالمثل..



ويضع شرطاً للتفاوض المركز الخبري الوطني.

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