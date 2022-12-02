2022/12/02 | 15:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري ، اليوم الجمعة، مجمل الأوضاع العامّة في البلاد.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الاعلامي وتلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني والعامري يبحثان مجمل الأوضاع العامّة في البلاد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني والعامري يبحثان مجمل الأوضاع العامّة في البلاد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني والعامري يبحثان مجمل الأوضاع العامّة في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).