2022/12/02 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اثار تنويه بلدي في ناحية ابي صيدا بديالى، اليوم السبت، موجة من الانتقادات اللاذعة على منصات التواصل الاجتماعي، لما حمله التنويه من "ركّة" في الصياغة واخطاء املائية فادحة.

ودعا مواطنون ومراقبون لمنع كتابة لافتات وتنويهات حكومية لاتلتزم بالحدى الادنى لضوابط اللغة خاصة وانها تعني بمواضيع هامة تتعلق بالنظافة والبيئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سخرية وانتقادات في ديالى.. تنويه حكومي مليء بـ"الركّة" والأخطاء الإملائية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سخرية وانتقادات في ديالى.. تنويه حكومي مليء بـ"الركّة" والأخطاء الإملائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).