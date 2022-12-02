الزراعة تصرف مستحقات مسوقي الذرة العلفية للموسم الحالي

2022/12/02 | 16:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الزراعة، الجمعة، عن صرف مستحقات مسوقي الذرة الصفراء العلفية...

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