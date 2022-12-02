من داخل متحف

2022/12/02 | 16:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسّست سارة شيلر و كارين روبينوفيتز "معهد سلومو" في نيويورك، المتحف الخاص بكل ما يتعلق بالسلايم وتجاربه الرائعة.شاهد كيف يبدو من الداخل.

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