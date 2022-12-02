2022/12/02 | 16:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني صنف الاتحاد الدولي للملاكمة، اليوم الجمعة، الملاكم العراقي يوسف نعيم الماجدي، في المركز الخامس على مستوى العالم لفئة الشباب. وذكر الاتحاد في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه”تم وضع الماجدي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لفئة الشباب..



ملاكم عراقي يُصنف بالمركز “الخامس” على مستوى العالم المركز الخبري الوطني.

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