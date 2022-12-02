الزراعة تصرف مستحقات مسوقي “الذرة الصفراء”للموسم الحالي

2022/12/02 | 16:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن صرف مستحقات مسوقي “عرانيص الذرة الصفراء العلفية” للموسم الحالي.وذكر بيان للوزارة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “الوزارة وبرعاية وزيرها عباس جبر العلياوي، ومن خلال شركة […]

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