راصد جوي يتوقع موعد أولى الحالات الجوية الشتوية الممطرة في العراق والدول المجاورة

2022/12/02 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الراصد الجوي صادق العطيه، اليوم

الجمعة، عن أولى الحالات الجوية

الممطرة في البلاد، فيما توقع تأثيرها

على جنوب العراق والبلدان المجاورة.

وقال العطيه في تدوينة على فيسبوك، إن

"اول الحالات الجوية الش

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