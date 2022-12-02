2022/12/02 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسدل الستار، مساء اليوم الجمعة، على

دور المجموعات في مونديال "قطر 2022"

بإجراء آخر أربع مواجهات.

في المجموعة السابعة تلعب البرازيل مع

الكاميرون وصربيا ضد سويسرا، وفي

المجموعة الثامنة تتقابل البرتغال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتمالات التأهل في مجموعتي البرتغال والبرازيل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتمالات التأهل في مجموعتي البرتغال والبرازيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).