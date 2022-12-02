رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل رئيس وأعضاء اتحاد الكلدان الدولي

2022/12/02 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، وفداً من اتحاد الكلدان الدولي برئاسة السيد سالم يونو.ورحّب سيادته في مستهلّ اللقاء بالوفد، وأكّد أنّ المسيحيين مكوّن أصيل في العراق، وهم جزءٌ لا يتجزّأ من بنية الشعب العراقي، كما أشاد سيادته بالوقفة الشجاعة لمسيحيّي العراق وتضحيات أبنائهم أثناء الحرب ضدّ عصابات داعش الإرهابية.

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