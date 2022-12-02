نائب سابق: الأحزاب الموجودة في البرلمان تقف الى جانب تغيير قانون الانتخابات

2022/12/02 | 16:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب السابق جاسم محمد جعفر، ان مجمل الأحزاب الموجودة داخل البرلمان تقف الى جانب تغيير قانون الانتخابات، لافتا الى ان التغيير مرهون بقرار البرلمان ولايحتاج الى حصول الموافقة من طرف سياسي معين بل هو قرار برلماني.وقال جعفر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تغيير نظام الانتخابات وقانونها قائم حيث لن تجرى الانتخابات المقبلة بنفس الطريقة التي أجريت فيها بالعام الماضي، وسيكون البرلمان هو صاحب القرار باجراء التعديلات على القانون”.وأضاف ان “تعديل قانون الانتخابات لايحتاج الى معرفة موافقة طرف معين من عدمها، ولكن بالإمكان التشاور مع جميع الأطراف السياسية حول هذا الامر ومن ضمنهم التيار الصدري، ورغم ذلك فأن مجلس النواب يمتلك سلطة القرار بتغيير القانون”.وبين ان “مجمل الأحزاب في مجلس النواب ومن مختلف المكونات الموجودة تقف الى جانب تغيير قانون الانتخابات والعودة الى المحطة الواحدة بدلا من نظام الدوائر المتعددة”.

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