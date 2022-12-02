2022/12/02 | 17:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توفي إيسي ساجاوا المعروف بـ”آكل لحوم البشر الياباني” عن 73 عاماً بعد أكثر من 40 عاماً على الجريمة التي استدعت إطلاق هذه التسمية عليه.وقتل ساجاوا طالبة هولندية في باريس ثم أكلَ أجزاء من جثتها، وهي وقائع أثارت الرعب في النفوس قبل أن يتحوّل القاتل ظاهرة إعلامية في بلاده.وفارق ساجاوا الحياة في […]

ظهرت المقالة وفاة “آكل لحوم البشر” إيسي ساجاوا..



قصة جريمة هزت العالم أولاً على ايرث نيوز.

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