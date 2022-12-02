"قصة لقاء محتمل".. هل ينجح بوتين في جمع إردوغان بالأسد؟

2022/12/02 | 17:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال يوم واحد فقط أطلق مسؤولون روس كبار ثلاث تصريحات أبدوا من خلالها استعداد موسكو لجمع الرئيس التركي، رجيب طيب إردوغان برأس النظام السوري، بشار الأسد.ورغم تشابه عباراتهم إلى حد كبير، إلا أنها تضاربت إلى حد ما بخصوص ماهية الدور الذي ستلعبه روسيا، والخطط الموضوعة لذلك.

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