تشكل 1% من الاقتصاد.. هل يتجه العراق إلى إغلاق مصانعه الحكومية؟

2022/12/02 | 17:04 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تصريح وزير الصناعة العراقي بأن 40 ألف موظف فائض عن الخدمة بمصانع الوزارة، وأن وزارته عاجزة عن تأمين رواتب موظفيها الكثير من الشجون؛ فقد كانت المصانع تشكل رافدا جيدا للاقتصاد العراقي قبل 2003.

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