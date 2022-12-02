تقرير دولي يكشف عن ارتفاع أسعار مواد غذائية

2022/12/02 | 17:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع مؤشر فاو لأسعار السكر بنسبة 5,2% .

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