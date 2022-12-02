2022/12/02 | 17:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة ، اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل من خريجي الدبلوم ضمن ملاك عدد من الهيئات والمحافظات”الوجبة الخامسة” والبالغ عددهم (٤٨١٣).وذكرت الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تُنجز الوجبة الخامسة من الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا المركز الخبري الوطني.

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