لعام 2022..نيويورك المدينة الأكثر غلاءً بالعالم

2022/12/02 | 17:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تصدرت نيويورك للمرة الأولى، ترتيب أغلى مدن العالم، مناصفة مع سنغافورة، المعتادة على أن تشغل المرتبة الأولى، بسبب أزمة ارتفاع كلفة المعيشة عالميا، بحسب ما أوردت مجلة “الايكونوميست”.وجاء في تقرير […]

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