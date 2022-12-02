جروه من منزله.. شاهد كيف تعاملت الشرطة الصينية مع رجل رفض الحجر الصحي

2022/12/02 | 17:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو قيام عناصر من الشرطة الصينية بجر رجلا من منزله في مدينة هانغتشو بجنوب الصين، زُعم أنه رفض الذهاب إلى منشأة للحجر الصحي، ولاحقًا اعتذرت السلطات عن الواقعة وقالت أيضا إنها “وبّخت المسؤولين عنها“.

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