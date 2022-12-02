السوداني يبحث مع السفير الالماني آليات مكافحة الفساد والطاقة المتجدّدة

2022/12/02 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني ، اليوم الجمعة، مع السفير

الالماني مارتن ييغر تطوير آليات

مكافحة الفساد والطاقة المتجدّدة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية

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