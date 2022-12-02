هل يبقى العراق يحتاج الغاز الايراني ؟

2022/12/02 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

يبلغ حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في

العراق هو 131 ترليون قدم مكعب بحسب

بيانات وزارة النفط ونظريا وإذا

اعتبرنا إن الغاز سيوجه للكهرباء فقط

فانه يكفي لإنتاج 33 ألف ميكا واط من

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