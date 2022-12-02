اتفاق جديد مع الجانب الإيراني يخص كميات الغاز المورد

2022/12/02 | 18:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك اتفاقيات وعقودا موقعة بين الجانبين العراقي والإيراني.

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